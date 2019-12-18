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"Избиение Заворотнюк": Жигунов резко ответил на появившиеся "шокирующие подробности"
Бывший любовник «прекрасной няни», актер и продюсер Сергей Жигунов, отказавшийся ранее комментировать состояние ее здоровья, вынужден «отмываться» от обвинений в свой адрес в том, что он якобы поднимал руку на Анастасию Заворотнюк.
В частности, режиссер Наталья Бондарчук недавно обвинила его в рукоприкладстве, завив, что Сергей частенько поднимал руку на Анастасию Заворотнюк, когда они ещё состояли в отношениях. По словам Натальи, это было одной из причин их расставания, пишет Nation News.
По мнению Жигунова, подобные слухи могут распускать только «никому не нужные» и неинтересные в профессиональном плане люди, так как это единственный шанс напомнить о себе. По наблюдениям артиста, наиболее активно его личную жизнь комментируют те, с кем он даже лично не знаком.
«Всплывают «шокирующие подробности», находятся очевидцы, публикуются «правдивые воспоминания», — язвительно заметил актер в беседе с изданием.
Жигунов предположил, что завтра его могут обвинить в каннибализме или педофилии. Он пожелал коллегам остановиться, в противном случае они могут оказаться «в постыдном ряду медийных фриков».
Напомним, что врачи диагностировали у Заворотнюк злокачественную опухоль мозга. Позже сообщалось, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже в СМИ появились сообщения о том, что у Анастасии парализовало правую часть тела, и что она якобы не может полноценно двигаться. Впрочем, родственники упорно отказываются распространяться о физическом состоянии Заворотнюк, так как, по их мнению, это нарушает ее личные границы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Сергея Жигунова отобрали квартиру за долги. «Гардемарин» задолжал банку из Волгограда 38 миллионов рублей и не собирается отдавать, поэтому судебные приставы арестовали его квартиру в Москве.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...