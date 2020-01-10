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Спорт

В стиле Майкла Джексона: Ломаченко начал подготовку к следующему бою (видео)

11:56 10 января 2020 200
Василий Ломаченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), накануне спровоцировавший скандал опубликованным на своей странице в Instagram роликом, который пропагандирует «русский мир», начал подготовку к следующему бою.

На странице LomUs в Instagram, которую совместно ведут Ломаченко и Усик, Василий выложил видео из спортзала. Легкую разминку боксер завершил знаменитым жестом легендарного американского певца Майкла Джексона, который тот демонстрировал, исполняя песню Billie Jean.

Болельщики по достоинству оценили юмор боксера. «Последнее очень важное движение в разминке», «Уже минимум 5 континентов со своими школами бокса взяли это упражнение в работу», «Даешь Майкла Джексона на ринге!», «Даже финты у Васи клевые» — оставляли комментарии фанаты.

Добавим, что промоутер нашего соотечественника Боб Арум подтвердил, что следующим соперником Василия станет американец Теофимо Лопес, владеющий поясом IBF в легком весе. Поединок пройдет в мае 2020-го или на ринге Madison Square Garden в Нью-Йорке, или в одной из стран Средней Азии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Ломаченко есть огромное желание выйти в ринг с Лопесом и заставить американца ответить за оскорбления в адрес украинца.

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