Ломаченко рассказал, как его задели оскорбления дерзкого американца (видео)

Спорт

Обладатель трех чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) готов выйти в ринг с неоднократно оскорблявшим его, правда, заочно, Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом. Напомним, недавно молодой американец нокаутировал ганца Ричарда Комми, став чемпионом мира по версии IBF и, соответственно, претендентом на объединительный бой против нашего соотечественника.

«Этот поединок будет, но не всегда все зависит от менеджера, промоутера и одного боксера. Это еще зависит от другого боксера. Мы не можем исключать, что в ходе подготовки кто-то получит травму или еще что-то произойдет. На бумаге уже есть договоренность, что бой состоится в апреле, дату еще пока не определили. Этот бой будет в апреле 2020 года. Для подготовки у нас уже есть отлаженная система, нам просто нужна дата боя, чтобы понимать, когда вылетать в США», — сказал Василий в интервью личному Youtube-каналу LOMA.

Также украинец отметил, что Лопес допустил много ошибок в бою против Комми — хотя поединок продолжался всего два раунда. «Честно говоря, было недостаточно времени, чтобы понять до конца, но за эти два раунда, что я увидел, я понял, что у Лопеса есть проблемы в защите, потому что за один раунд, причем за первый, он успел очень много ударов пропустить от Комми, таких, которые можно было не пропускать. Он не смог собраться и отмерить свою дистанцию, на которой он должен был находиться. Но потом каким-то чудом он попал в Комми и закончил бой. Я думаю, что если бы не этот удар, то можно было бы увидеть много интересного в этом бою», — добавил Ломаченко.

Не обошли в интервью и тему постоянных оскорблений, доносящихся из лагеря американца в сторону нашего боксера. «Иногда мне смешно от того, что он говорит. Иногда это задевает самолюбие, а потом понимаешь, что собаки лают — караван идет. Они были на правильном пути: они хотели получить поединок — они его получили. Но теперь главное. Как нас учили отцы — за все, что ты сказал, ты должен быть в ответе. Ты обязательно должен это выполнить. Сейчас наступит момент истины для них. Они не придают этому значения, а у меня есть огромнейшее желание выйти с ним в ринг», — отметил украинский чемпион.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко получил особый статус франчайзингового чемпиона от Всемирного боксерского совета (WBC).

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