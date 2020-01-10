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Вера Брежнева удивила странными словами и пышными усами (фото)
Популярная певица Вера Брежнева, которая недавно показала семейное фото, удивила странными словами, которые написала в Instagram.
«Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы правильно закончить…» — подписала Вера размытое фото на фоне океана.
Подписчики певицы решили, что она говорит о своих отношениях с мужем. «Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать», «Ну, все сейчас новая порция сенсаций во всех СМИ. Только внеочередной развод пережили. Опять заново. Сколько можно?», «У вас произошло что-то плохое?», «Как-то грустно прозвучало», — пишут комментаторы.
В сториз певица опубликовала еще одно фото — с усами. Говорит, «лень бриться в отпуске».
Напомним, что в сети уже давно ходят слухи о романе мужа Веры Брежневой с другой женщиной.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...