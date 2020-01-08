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Все в сборе: Вера Брежнева поделилась редким семейным фото
Популярная певица Вера Брежнева, которую в конце минувшего года достали слухи о разводе с Константином Меладзе, показала, что в их семье царит любовь и гармония. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram редкое семейное фото, на котором они позируют большой семьей: с мужем, дочерью Сарой, мамой, сестрами и племянниками. На фото не хватает только старшей дочки Веры Сони, которая учится в США.
«Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом», — написала Брежнева под семейным фото.
Ранее Брежнева трогательно поздравила сестер-близняшек Анастасию и Викторию с днем рождения и показала фото с ними.
Также «ФАКТЫ» писали о том, как встретили Рождество Алла Пугачева и Максим Галкин.
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