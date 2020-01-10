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Подростки до смерти избили мужчину на Троещине: суд принял решение по задержанным (фото)
Суд избрал меры пресечения группе лиц, которые подозреваются в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине — от них он скончался на месте происшествия. Преступление произошло в ночь на 7 января — группа подростков, в том числе двое несовершеннолетних, до смерти избила 43-летнего мужчину возле многоэтажки на Троещине.
Как информирует пресс-служба прокуратуры города Киева, всем членам группы сообщили о подозрении в совершении преступления, которое подпадает под статью «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Одного члена группы взяли под стражу, к четверым — применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве группа подростков от скуки избивает прохожих.
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