Мир

Бармалей уже не страшен: в России Айболит теперь будет бороться с Гитлером

Нижнетагильский театр кукол готовит мюзикл, который должен стать сенсацией. Нынешней зимой Россию шокировало то, что посреди посреди праздника умер «Дед Мороз».

Telegram-канал «Подъем» сообщает, что театр уже продемонстрировал эскизы персонажей к новому спектаклю. Режиссер мюзикла Сергей Ягодкин поделился с изданием, что для Бармалея — главного отрицательного персона постановки — искали образ абсолютного зла.

«Наш творческий коллектив сошелся на том, что лучше всего Бармалея изобразить именно в обличии Гитлера. Нюрнберг расставил все по местам», — утверждает режиссер.

По словам Ягодкина, фигура Бармалея в начале мюзикла будет небольших размеров, но постепенно станет раздуваться.

«Это мерзкая маленькая кукла. Потом она начнет увеличиваться в размерах, и ее все будут фигачить», — говорит режиссер

Премьера мюзикла должна состояться в начале осеннего театрального сезона 2020 года.

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