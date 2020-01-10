23.84 / 24.20 26.32 / 26.84
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Бармалей уже не страшен: в России Айболит теперь будет бороться с Гитлером

15:37 10 января 2020 75
Бармалей-Гитлер
Инф. «ФАКТОВ»

Нижнетагильский театр кукол готовит мюзикл, который должен стать сенсацией. Нынешней зимой Россию шокировало то, что посреди посреди праздника умер «Дед Мороз».

Telegram-канал «Подъем» сообщает, что театр уже продемонстрировал эскизы персонажей к новому спектаклю. Режиссер мюзикла Сергей Ягодкин поделился с изданием, что для Бармалея — главного отрицательного персона постановки — искали образ абсолютного зла.

«Наш творческий коллектив сошелся на том, что лучше всего Бармалея изобразить именно в обличии Гитлера. Нюрнберг расставил все по местам», — утверждает режиссер.

По словам Ягодкина, фигура Бармалея в начале мюзикла будет небольших размеров, но постепенно станет раздуваться.

«Это мерзкая маленькая кукла. Потом она начнет увеличиваться в размерах, и ее все будут фигачить», — говорит режиссер

Премьера мюзикла должна состояться в начале осеннего театрального сезона 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ решили принять необычные меры к Софии Ротару.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

валюта

Доллар и евро стремительно дорожают: сколько стоит валюта 10 января

Каменских

«Пузико уже видно»: Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

Гарри Хэйнс

Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер