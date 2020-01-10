Забирайте последние скидки «Від Морозків»

Здоровье и медицина

Праздники закончились, а сезон масштабных скидок продолжается! В роботизированных аптеках под брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Благодия» и «Аптека Шар@» товары скидывают до 25% от цены. Если выбрать позиции из акционного перечня, можно здорово сэкономить средства в семейном бюджете. Скидки объединяют разные нужные товары: контрацептивы, противовирусные средства, фиточаи, детское питание и многое другое. Выбирайте, на чем сэкономить — и приходите в роботизированную аптеку!

Сезон скидок в «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Благодия» и «Аптека Шар@» действует с 1 декабря 2019 года по 30 января 2020 года. Акция «Від Морозків"* распространяется на более, чем 200 товаров. Пока действует сезон скидок, можете собирать дорожную аптечку, покупать противовирусные средства в офис или делать запас детского питания для малыша. Но не забывайте, что роботизированные аптеки предлагают экономить только до конца месяца! Это уникальный шанс сделать выгодную покупку. Роботизированные аптеки предлагают большой выбор товаров с честными скидками. Они снижают цены до 25%. Можете обратиться к провизору в торговом зале и узнать размер скидки на конкретный акционный товар.

Роботизированные аптеки предлагают новый подход к организации пространства и обслуживанию клиентов. Посетители входят в светлый и просторный торговый зал, могут внимательно рассмотреть прикассовую зону, сделать быструю покупку. Товар на полках ищет специальный робот-помощник PharmBot. Человек может ошибаться и уставать. А робот так не делает. Весь рабочий день он аккуратно переносит упаковки препаратов. Но главное — покупателю нужно подождать всего 7 секунд, пока помощник ищет и отдает провизору товар.

Можно круглый год смотреть, как работает PharmBot, но только до 30 января 2020 года на некоторые товары роботизированных аптек действуют большие скидки. Совместите приятное с полезным! Наблюдайте за новыми аптечными технологиями и дешевле создавайте личный запас препаратов.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter