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Украина

"Нафтогаз" подает иск против России: цена вопроса — 7 млрд долларов

16:09 10 января 2020 486
Нафтогаз
Инф. «ФАКТОВ»

Компания НАК «Нафтогаз Украины» подает обновленные иски против России за потерю возможности использовать свое имущество в Крыму.

Об этом в интервью «Лиге» заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко. По его словам, сумма требований — 5 млрд долларов без учета процентов. «Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов», — добавил он.

По прогнозам Витренко, решение Трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге будет принято в конце 2020 года или в 2021 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Витренко заявил, что Россия больше не требует от Украины оплатить поставки газа на оккупированный ею Донбасс.

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