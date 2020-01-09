Украина

Россия отказалась от требования к Украине оплатить поставки газа на оккупированный Донбасс

В рамках новых договоренностей с Россией о транзите газа через Украину «Газпром» отказался от претензий по поводу оплаты украинской стороной «голубого топлива», которое было поставлено на временно оккупированные территории Донбасса.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, в старом контракте на транзит и поставку газа, который закончил свое действие 31 декабря 2019 года, были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые на сегодня находятся на оккупированном Донбассе.

«По состоянию на конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать», — отметил он.

Также, по словам Юрия Витренко, мировое соглашение с российским «Газпромом» не предусматривает возврат активов, конфискованных по решению Антимонопольного комитета. «Он („Газпром“, — Ред.) согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история закрыта», — добавил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины».

Он также напомнил, что в конце 2019 года российская сторона выплатила Украине «живыми деньгами» 2,9 млрд долларов, выполняя решение Стокгольмского арбитража. Эти средства сейчас находятся на счетах и ждут распределения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Витренко заявлял, что российский «Газпром» впервые подписал контракт на транзит газа через территорию Украины по европейскому принципу «качай или плати».

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