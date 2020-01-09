- 16:00 Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 15:53 "Укрспецэкспорт" возглавил "коммунальщик" из Киевского горсовета
- 15:49 Россия отказалась от требования к Украине оплатить поставки газа на оккупированный Донбасс
- 15:41 Национализация «ПриватБанка»: в суде требуют признать недействительными договора о приобретении акций
- 15:26 Самолет был уже неуправляем: эксперт проанализировал траекторию падения "Боинга" под Тегераном
- 15:20 Захват Моста метро в Киеве: суд принял решение по подозреваемому
- 15:19 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира
- 15:00 Бунт в Абхазии: протестующие захватили здание Администрации президента
- 14:52 Граната в харьковской многоэтажке: к операции привлекли робота
- 14:41 Прошел через Иловайский котел: в сети назвали имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 5 января
- 14:32 В Прикарпатье пограничники захватили самолет контрабандистов, перебрасывавший сигареты в ЕС
- 14:26 Не "вписался": в Киеве пьяный водитель повредил здание Национальной филармонии
Россия отказалась от требования к Украине оплатить поставки газа на оккупированный Донбасс
В рамках новых договоренностей с Россией о транзите газа через Украину «Газпром» отказался от претензий по поводу оплаты украинской стороной «голубого топлива», которое было поставлено на временно оккупированные территории Донбасса.
Как сообщает «РБК-Украина», об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, в старом контракте на транзит и поставку газа, который закончил свое действие 31 декабря 2019 года, были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые на сегодня находятся на оккупированном Донбассе.
«По состоянию на конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать», — отметил он.
Также, по словам Юрия Витренко, мировое соглашение с российским «Газпромом» не предусматривает возврат активов, конфискованных по решению Антимонопольного комитета. «Он („Газпром“, — Ред.) согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история закрыта», — добавил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины».
Он также напомнил, что в конце 2019 года российская сторона выплатила Украине «живыми деньгами» 2,9 млрд долларов, выполняя решение Стокгольмского арбитража. Эти средства сейчас находятся на счетах и ждут распределения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Витренко заявлял, что российский «Газпром» впервые подписал контракт на транзит газа через территорию Украины по европейскому принципу «качай или плати».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».