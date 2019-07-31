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"Нафтогаз" подал новый иск против России: что об этом известно
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд Гааги иск с требованием к России возместить Украине 5,2 миллиарда долларов за захваченные активы в аннексированном Крыму. Ранее арбитраж в Гааге признал свою юрисдикцию в деле захвата украинских активов.
«В конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков. Просим суд обязать Россию выплатить 5,2 миллиарда долларов. Ожидаем, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года», — говорится в сообщении.
В НАК добавляют, что «Нафтогаз Украины» владел ценными энергетическими активами на полуострове и был одной из основных мишеней Российской Федерации, которая конфисковала украинские активы после оккупации Крыма в 2014 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы «Газпрома» на «Нафтогаз». Речь идет об арестах имущества российского газового монополиста в рамках принудительного выполнения решения Стокгольмского арбитража.
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