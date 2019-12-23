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Стрельба на Лубянке: в России продолжают раскручивать "украинский след"
«Лубянский стрелок» Евгений Манюров, которого уже причислили к украинским диверсантам, по мнению сотрудников ФСБ России, входил в московскую ячейку нового учения «ЭНО», которое связывают с Украиной.
«Фонтанка» пишет, что 19 декабря, через пару часов, как хаос после нападения сошел и Манюрова ликвидировали, it-специалисты российских спецслужб вскрыли удаленные аккаунты 39-летнего Евгения Манюрова. Они нашли там прямую связь с непонятной им до этого момента украинской организацией «ЭНО» — «Этническое национальное объединение» и их мессенджером «БРЕЗГ».
Телеграмм-канал «БРЕЗГ» (Рассвет) был создан 2 ноября 2018 года. Он позиционировался как мессенджер Национал-социалистического движения — Этносизма, которое объединяет его членов «идеей этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации».
По мнению авторов, на смену устаревшему национал-социализму приходят идеи этносизма. Сторонники нового учения ставят этнос выше нации. В данном контексте это восточнославянское единство русских, украинцев и белорусов.
Издание пишет, что из сообщений в Телеграм-канале сделали вывод, что костяк «ЭНО» находится в Киеве.
В частности, на ресурсе рассказывается, как уходить от слежки спецслужб России, КГБ Беларуси и СБУ Украины. Прямых призывов к насилию там не обнаружили.
По информации СМИ, сегодня у этносистов есть ячейки в Москве, Иркутске, Ростове, а для Петербурга ищется координатор.
По данным «Фонтанки», в центральном аппарате ФСБ установили, что убитый Евгений Манюров входил как раз в московскую группу.
Напомним, ранее мать Евгения Манюрова рассказала об образе жизни сына. Также подробностями обучения стрельбе поделился его тренер. А отец стрелка считает, что сына могли зомбировать.
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