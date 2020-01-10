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В Киеве закрыли центральную станцию метро: названа причина

16:23 10 января 2020 752
Метро
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 10 января, в Киеве анонимы вновь сообщили о минировании центральной станции метро.

Как сообщили в столичном метрополитене, на вход и выход закрыта станция «Майдан Незалежности», а также переход на станцию «Крещатик».

Информацию об открытии станции обещают сообщить сразу же после завершения проверки.

А в 16:45 в Twitter метрополитена появилось сообщение, что станцию уже открыли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года сотрудники правоохранительных органов были вынуждены провести проверку информации о минировании станции метро «Дарница». К счастью, информация оказалась недостоверной.

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