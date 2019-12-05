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В Киеве "заминировали" станцию метро: что об этом известно
В Киеве сотрудники правоохранительных органов были вынуждены провести проверку информации о минировании станции метро «Дарница». Ранее сообщилось о минировании объектов в Харькове.
Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена на странице в Facebook.
Согласно информациии, вечером 5 декабря поступил анонимный звонок о минировании станции.
«Станция „Дарница“ закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка»,— сказано в сообщении.
К счастью, звонок о минировании оказался ложным, и уже через несколько десятков минут станция возобновила свою работу.
Напомним, что за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах «Укрзализныци». К примеру, 3 декабря поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. На место выехали взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за «шуток» псевдоминеров правоохранителям пришлось даже остановить железнодорожный состав и выводить из него 420 пассажиров для проверки поезда.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!