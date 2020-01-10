23.83 / 24.17 26.31 / 26.82
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ перекрыла мощный канал поставок в Украину психотропов, которыми через мессенджер торговали по всей Украине (фото)

18:23 10 января 2020 52
Изъятые препараты
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители блокировали деятельность группировки, организовавшей контрабандный ввоз из Европы крупных партий наркосодержащих веществ. Также предотвращен ввоз с оккупированной части Донбасса почти килограмма пластида.

По информации пресс-службы СБУ, злоумышленники закупали в одной из соседних Украине стран прекурсоры для изготовления психотропных препаратов. Установлено, что ежемесячно они ввозили 300 тысяч таблеток, в которых содержится псевдоэфедрин. Наркоторговцы синтезировали психотропы в нескольких нарколабораториях, находящихся в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Ровенской областях. Сбыт был организован по всей территории страны — для этого использовался один из мессенджеров.

При пытке ввоза запрещенных препаратов в Украину на пропускном пункте «Грушев» задержали члена группировки — более 100 тысяч наркосодержащих таблеток были спрятаны в технологических полостях автомобиля. Их стоимость по ценам черного рынка — более 4 миллионов гривен.

Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Прикарпатье контрабанду провозили частным самолетом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юрий Антонов

В России прооперировали «самого дорогого» певца

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

Гарри Хэйнс

Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Метро

В Киеве закрыли центральную станцию метро: названа причина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер