Происшествия

СБУ перекрыла мощный канал поставок в Украину психотропов, которыми через мессенджер торговали по всей Украине (фото)

Правоохранители блокировали деятельность группировки, организовавшей контрабандный ввоз из Европы крупных партий наркосодержащих веществ. Также предотвращен ввоз с оккупированной части Донбасса почти килограмма пластида.

По информации пресс-службы СБУ, злоумышленники закупали в одной из соседних Украине стран прекурсоры для изготовления психотропных препаратов. Установлено, что ежемесячно они ввозили 300 тысяч таблеток, в которых содержится псевдоэфедрин. Наркоторговцы синтезировали психотропы в нескольких нарколабораториях, находящихся в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Ровенской областях. Сбыт был организован по всей территории страны — для этого использовался один из мессенджеров.

При пытке ввоза запрещенных препаратов в Украину на пропускном пункте «Грушев» задержали члена группировки — более 100 тысяч наркосодержащих таблеток были спрятаны в технологических полостях автомобиля. Их стоимость по ценам черного рынка — более 4 миллионов гривен.

Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Прикарпатье контрабанду провозили частным самолетом.

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