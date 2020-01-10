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СБУ перекрыла мощный канал поставок в Украину психотропов, которыми через мессенджер торговали по всей Украине (фото)
Правоохранители блокировали деятельность группировки, организовавшей контрабандный ввоз из Европы крупных партий наркосодержащих веществ. Также предотвращен ввоз с оккупированной части Донбасса почти килограмма пластида.
По информации пресс-службы СБУ, злоумышленники закупали в одной из соседних Украине стран прекурсоры для изготовления психотропных препаратов. Установлено, что ежемесячно они ввозили 300 тысяч таблеток, в которых содержится псевдоэфедрин. Наркоторговцы синтезировали психотропы в нескольких нарколабораториях, находящихся в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Ровенской областях. Сбыт был организован по всей территории страны — для этого использовался один из мессенджеров.
При пытке ввоза запрещенных препаратов в Украину на пропускном пункте «Грушев» задержали члена группировки — более 100 тысяч наркосодержащих таблеток были спрятаны в технологических полостях автомобиля. Их стоимость по ценам черного рынка — более 4 миллионов гривен.
Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Прикарпатье контрабанду провозили частным самолетом.
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