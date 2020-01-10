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Почти килограмм пластида: с оккупированных территорий Донбасса через КПВВ "Майорское" везли взрывчатку (фото)
В Донецкой области, на контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» украинские пограничники и СБУ задержали мужчину, который вез с оккупированных территорий взрывчатку. Ранее в Харькове СБУ предотвратила покушение со взрывчаткой на экс-командира подразделения разведки ВСУ.
Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, вещество темно-коричневого цвета общим весом 740 грамм, похожее на пластид, вез через КПВВ «Майорское» 39-летний гражданин Украины. Взрывчатку нашли в багажном отделении в емкостях со смесью для кузовных работ. Пластид находился в двух свертках.
«Продолжаются неотложные следственные действия. Водитель и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ разоблачили жителей временно оккупированных территорий Луганской области, которые занимались частным извозом и по заданию боевиков «ЛНР» собирали данные об украинцах, часто выезжающих на подконтрольные правительству Украины территории. Боевиков особо интересовали те люди, которые получают социальные выплаты и посещают государственные учреждения. Лиц из этих списков террористы рассматривают как потенциальных агентов и диверсантов.
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