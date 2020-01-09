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Происшествия

В Прикарпатье пограничники захватили самолет контрабандистов, перебрасывавший сигареты в ЕС (видео)

14:32 9 января 2020 489
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 9 января, в Ивано-Франковской области пограничники задержали контрабандистов, которые на самолете «АН-2» перевозили табачные изделия на территорию Румынии. Ранее в аэропорту «Борисполь» пресекли провоз необычной контрабанды.

Госпогранслужба Украины сообщает, что задержаны трое граждан Украины, которые находились на борту воздушного судна.

Они использовали тактику быстрой загрузки сигарет в полевых условиях, чтобы на их действия не успели отреагировать правоохранительные органы.

В ночь на 9 января самолет нарушил границу, пролетев из Украины в Румынию и обратно. Контрабандистов задержали после приземления на аэродроме в городе Коломыя (в 100 км от границы.

Материалы по уголовному преступлению направлены в управление СБУ Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что из Украины пытались вывезти две тысячи щеглов.

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