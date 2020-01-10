МИД объяснил странности перед крушением самолета МАУ в Иране

Украина

«Боинг» МАУ, выполнявший рейс в Киев и потерпевший крушение в Иране утром 8 января, вылетел из аэропорта Тегерана с задержкой. Кроме того, в последний момент, уже теряя высоту, пилот пытался изменить курс самолета. Об этом рассказал на брифинге глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Причины задержки с вылетом уже установлены: из багажного отсека «Боинга» выгружали часть груза. Из-за этого отправку лайнера пришлось задержать.

Версию о том, что командир экипажа после ЧП пытался вернуться в аэропорт вылета, пока что проверяют.

«Что касается разворота самолета. Действительно, самолет изменил курс. Пока рано говорить о причинах. По имеющимся данным, это случилось уже после того момента, когда стало понятно об аварии самолета», — рассказал Пристайко.

Напомним, 10 января было объявлено, что Украина будет изучать все версии авиакатастрофы «Боинга», включая и версию с ракетным ударом, а также намерена инициировать международное расследование.

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