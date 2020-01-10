- 20:04 СБУ сосредоточилась на двух версиях крушения "Боинга" в Иране, — Баканов
- 20:00 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет на этапе Кубке мира
- 19:50 Крушение самолета МАУ в Иране: версии, последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 19:41 Почти 2 миллиона в месяц: зарплата главы «Укрпочты» впечатлила пользователей сети
- 19:29 МИД объяснил странности перед крушением самолета МАУ в Иране
- 18:59 США ввели новые санкции против Ирана: стало известно, по каким секторам экономики ударят
- 18:46 Не отбрасываем ни одной из версий: глава МИД о расследовании крушения самолета МАУ в Иране
- 18:23 СБУ перекрыла мощный канал поставок в Украину психотропов, которыми через мессенджер торговали по всей Украине
- 18:14 Нужно заставить Иран передать расследование трагедии с "Боингом" другой стране, — Зеркаль
- 18:11 «На себе испытал, что такое «комната страха»: «ФАКТЫ» нашли еще одного потерпевшего от пыток полиции в Ужгороде
- 17:58 Брифинг главы МИД Вадима Пристайко: онлайн-трансляция
- 17:58 Сажать в тюрьму за пьяную езду пока не будут: что важно об этом знать
МИД объяснил странности перед крушением самолета МАУ в Иране
«Боинг» МАУ, выполнявший рейс в Киев и потерпевший крушение в Иране утром 8 января, вылетел из аэропорта Тегерана с задержкой. Кроме того, в последний момент, уже теряя высоту, пилот пытался изменить курс самолета. Об этом рассказал на брифинге глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Причины задержки с вылетом уже установлены: из багажного отсека «Боинга» выгружали часть груза. Из-за этого отправку лайнера пришлось задержать.
Версию о том, что командир экипажа после ЧП пытался вернуться в аэропорт вылета, пока что проверяют.
«Что касается разворота самолета. Действительно, самолет изменил курс. Пока рано говорить о причинах. По имеющимся данным, это случилось уже после того момента, когда стало понятно об аварии самолета», — рассказал Пристайко.
Напомним, 10 января было объявлено, что Украина будет изучать все версии авиакатастрофы «Боинга», включая и версию с ракетным ударом, а также намерена инициировать международное расследование.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.