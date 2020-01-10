Почти 2 миллиона в месяц: зарплата главы «Укрпочты» впечатлила пользователей сети

Деньги

Месячная зарплата генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского будет в 2020 году около 1,9 млн гривен в месяц. Ранее компания угрожала прекратить с 1 января 2020 года доставку пенсий.

О размере зарплаты Смелянский сообщила в Facebook первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ — она ссылается на финансовый план компании «Укрпочта».

«Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек — должностной оклад, 693 843 гривни — ежемесячная премия, 456 502 гривни — другие выплаты, предусмотренные законодательством», — написала Кущ.

Месячная зарплата Смелянского за последние годы, по словам Кущ, увеличивалась следующим образом:

• 2018 — 571 966 гривен в месяц;

• 2019 — 1 427 666 гривен в месяц;

• 2020 — 1 886 808 гривен в месяц.



Журналист утверждает, что до конца 2020-го года Игорь Смелянский заработает почти 22,5 миллиона гривен, в то время как средняя зарплата рядовых работников «Укрпочты» вырастет на 815 гривен — до 6 031 гривни 30 копеек.

Под этим постом пользователи оставили многочисленные комментарии.

Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к данным клиентов.

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