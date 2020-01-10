Сборная Украины с обидного поражения стартовала на ЧЕ по гандболу

Спорт

В трех странах — Австрии, Швеции и Норвегии — стартовал 14-й по счету чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Впервые за 10 лет принимает в нем участие и сборная Украины.

Подопечные Сергея Бебешко (на фото) проводили первый матч на групповом этапе против сборной Северной Македонии на арене «Винер Штадтхалле» в Вене. Практически на протяжении всего матча наши ребята были в роли догоняющих, порой преимущество соперника достигало пяти мячей, но украинцам удалось сравнять счет. Впрочем, к сожалению, на последней (!) секунде матча бросок македонского игрока вырвал для его команды минимальную победу — 26:25 в пользу Северной Македонии.

Самыми результативными в составе нашей команды стали Владислав Остроушко и Станислав Жуков, забросившие по пять мячей. У соперника больше других мячей забросил Кирил Лазаров — в его активе восемь голов.

Отметим, что в другом матче группы В, в которой выступают наши ребята, Австрия обыграла Чехию — 32:29. Во втором туре, поединки которого пройдут 12 января, «желто-синие» сыграют с хозяевами турнира австрийцами, а македонцы померятся силами с чехами.

Добавим, что всего в финальном турнире принимают участие 24 сборные. От каждой группы в следующий раунд выйдут по две лучшие команды. Лучшим результатом Украины за время выступления на европейских первенствах было 11-е место, занятое в 2002-м в Швеции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что запорожский «Мотор» вырвал ничью в выездном матче против «Порту» в группе Лиги чемпионов.

Фото Федерации гандбола Украины

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