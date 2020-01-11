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"Королева этого не заслуживает": Трамп прокомментировал "Megxit" — выход Гарри и Меган из королевской семьи (видео)
Президент США Дональд Трамп решил на время отвлечься от высказываний угроз в адрес Ирана и прокомментировать другой скандал — решение британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, американской актрисы, сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в пятницу.
«Я считаю, что это печально, — сказал Трамп. — Она [королева Елизавета II] потрясающая женщина». «Она ни разу не допускала ошибок. Если вы посмотрите, она просто безупречно провела время», — считает американский лидер.
«Я не хочу вдаваться в подробности, — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, стоит ли принцу Гарри вернуться к своим полномочиям. — Я проявляю глубокое уважение к королеве, я не думаю, что это должно происходить с ней».
Полностью интервью Трампа будет показано в пятницу вечером, в 22:00 по времени Восточного побережья США (в пять часов утра в субботу по Киеву).
Напомним, что в среду вечером супруги через Instagram сообщили о том, что сложат с себя большинство полномочий и будут добиваться финансовой независимости от монаршего дома. Они намерены продолжать благотворительную деятельность, а проживать будут как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики.
На следующий день, в четверг, британский телеканал Sky News, ссылаясь на источники в Букингемском дворце, сообщил, что королевская семья совместно с британским правительством в ближайшие дни попытается найти выход из кризиса, вызванного не имеющим прецедентов шагом герцога и герцогини Сассекских. Необходимо уладить вопросы, касающиеся официального статуса супругов и их финансов, обеспечения их охраны, перераспределения церемониальных обязанностей и так далее.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну, оставив принца Гарри разбираться с его семьей.
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