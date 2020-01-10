Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну, оставив принца Гарри разбираться с его семьей (фото)

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Меган Маркл, которую ранее сравнили с Владимиром Путиным, вернулась в Канаду после трехдневного пребывания в Великобритании. Герцогиня Сассекская улетела за океан спустя сутки после шокирующего объявления о том, что они с мужем принцем Гарри слагают королевские полномочия и собираются вести самостоятельную жизнь, зарабатывая деньги и разделяя свое время между Британией и Северной Америкой.

В Канаде остался восьмимесячный сын Меган Арчи, который в отсутствие родителей оставался под присмотром няни. Мать Меган Дория, которая встречала Рождество с дочкой, зятем и внуком, уже улетела к себе домой в Лос-Анджелес.

Предполагается, что Маркл вернулась в особняк стоимостью 14 миллионов долларов на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия. Эта недвижимость принадлежит некоему российскому миллионеру. По слухам — бизнесмену Юрию Мильнеру, сооснователю Mail.ru Group и владельцу DST Global.

Своего мужа герцогиня оставила в Великобритании — разбираться с его семьей, взбешенной и расстроенной заявлением Сассексов. Гарри сейчас ведет переговоры с родственниками относительно своего будущего. Герцог и герцогиня Сассекские проигнорировали прямые просьбы королевы и принца Чарльза не спешить с объявлением о том, что они отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи — по крайней мере до тех пор, пока все детали этого беспрецедентного шага не будут как следует проработаны. Поступок любимого внука, который пренебрег желанием своей венценосной бабушки и отца, шокировал и глубоко обидел Елизавету II. Весь день после объявления об «отставке» Сассексов члены семьи провели в телефонных переговорах по конференц-связи. В них участвовали сама королева, который сейчас находится в Сандрингеме, принц Чарльз, пребывающий в Шотландии, принц Уильям — из Лондона и Гарри — из Виндзора.

Гарри дал понять, что хочет как можно скорее последовать за своей супругой в Канаду. По сообщениям британской прессы Уильям и Чарльз велели своим помощникам «бросить все» и спешно устроить встречи с представителями британского правительства, а также представителями американских и канадских властей — чтобы найти оптимальное решение в течение ближайших дней.

Между тем, как сообщают инсайдеры авторитетной газеты Times, принц Чарльз пригрозил лишить младшего сына денег, которые ежегодного выплачивает ему с дохода, который, как наследник престола, получает от герцогства Корнуолл. Эта сумма, составляющая около трех миллионов долларов, на данный момент составляет основные средства к существованию Гарри и Меган, которые намерены отказаться от своей доли Суверенного гранта — средств, ежегодно выделяемых королеве правительством для финансирования официальных обязанностей монарха и членов его семьи. Чарльз дал понять, что, если Гарри и Меган не будут выполнять королевские обязанности, то выписывать им чеки он больше не будет.

Между тем Гарри и Меган, ранее зарегистрировавшие торговую марку под названием Sussex Royal и намеревающиеся основать собственную бизнес-империю, не желают отказываться от своих герцогских титулов. Королева также пока не планирует лишить их титулов принудительно. Ее советники опасаются, что это выглядело бы, как месть и напоминало бы ситуацию с матерью Уильяма и Гарри принцессой Уэльской Дианой, которой после развода запретили именоваться Ее Королевским Высочеством.

Меган и Гарри планировали свой «развод» с семьей уже давно. Отношения между принцем и его родными охладевали все больше. Стало известно, что в начале ноябре королеве пришлось впервые в жизни самой позвонить внуку и поинтересоваться, приняли они с женой ее приглашение встретить Рождество в Сандрингеме, где традиционно соберется практически вся семья. При том, что Елизавета никогда никому не звонит — даже собственным родственникам. Они всегда обращаются к ней сами. Однако в данном случае королева, как сообщает источник Daily Mail, чувствовала, что у нее просто нет выбора. Гарри даже не потрудился вовремя поставить бабушку в известность о том, что они с Меган рассматривают другие планы и собираются улететь на праздники в Северную Америку. Это, как пишет издание, стало свидетельством того, насколько сильно Гарри отдалился от своей семьи — даже от бабушки, которую всегда обожал и к которой ранее относился с безмерным уважением.

Меган, которая оборвала все контакты со всеми своими собственными родственниками, кроме матери, убедила мужа в том, что королевская семья не оказывает им достаточной поддержки и отодвигает их на второй план. Якобы последней каплей стала публикация Букингемским дворцом нового официального семейного портрета, на котором изображены королевы и три ее прямых наследника — принцы Чарльз, Уильям и Джордж. Однако, как говорят источники, хотя принц Чарльз и подумывал о том, чтобы в будущем «урезать» королевскую семью (по примеру короля Швеции, который недавно лишил королевского статуса своих внуков, не являющихся детьми наследной принцессы), он всегда говорил, что Гарри и Арчи всегда будут частью королевской семьи, занимая свои места в очереди престолонаследия. Речь шла, скорее, о семьях младших братьев самого Чарльза. Однако Гарри и Меган решили, что королевская семья использует их «звездную славу», когда это ей выгодно, а в целом притесняет, так как завидует их популярности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II в шоке от решения Меган и Гарри «отделиться» от королевской семьи.

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