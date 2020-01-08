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Сенсация в Лондоне: Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские полномочия (фото)
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, вернувшиеся на днях после проведенного в Канаде шестинедельного отпуска, сделали сенсационное заявление на своей странице в Instagram. Они сложили с себя королевские полномочия и больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Герцог и герцогиня Сассекские намерены работать, чтобы стать финансово независимыми. Часть своего времени они хотят проводить в Великобритании, часть — в Северной Америке. При этом они продолжат «полностью поддерживать Ее Величество королеву», а также продолжать сотрудничество с организациями, патронами которых они являются, и заниматься новыми благотворительными проектами.
Откажутся ли Гарри и Меган от своих титулов — пока что не вполне ясно. Во всяком случае свое заявление они подписали, как герцог и герцогиня Сассекские.
Ранее представитель дворца заявлял изданию, что слухи о готовящемся переезде супругов за океан — не более, чем «спекуляция», отказавшись, впрочем, от дальнейших уточнений. СМИ сообщали, что Гарри и Меган подумывают отказаться от титулов и уехать в Канады, так как чувствуют, что королевская семья оттесняет их на второй план, фокусируясь на прямых наследниках престола — принцах Чарльзе и Уильяме.
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