Происшествия

Новая трагедия с пешеходом в Киеве: Chevrolet Aveo тяжело травмировал молодого мужчину (фото)

Пятница перед выходными явно не задалась для пешеходов в Киеве: через несколько часов после того, как в Деснянском районе столицы был сбит пешеход-пенсионер, аналогичный случай произошел на Голосеевском проспекте.

Там Chevrolet Aveo нанес тяжелые травмы молодому человеку лет 30, передает корреспондент нашего издания с места трагедия.

Следует отметить, что в предполагаемом месте ДТП есть обозначенный переход, «зебра», но где именно произошло происшествие, предстоит выяснить следствию.

Пострадавший без сознания госпитализирован с открытой черепной травмой, травмой грудной клетки.

Водитель утверждает, что пешеход перебегал дорогу вне перехода.

Можно ли было избежать наезда или нет, выясниться позже.

Пока же врачи борются за жизнь пострадавшего.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 8 января, под Киевом в городе Вишневое автомобиль Chevrolet Aveo сбил пешехода.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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