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Некоторые части тела не удалось найти: мужчина убил и расчленил собственную мать
В индийском городе Мумбаи произошел ужасающий случай с местным мужчиной, который устроил кровавую расправу над собственной матерью. Ранее сообщалось о том, что в России школьница с любовником убила мать молотком.
В Индии маньяк не только задушил женщину, но и забил ее молотком, а затем обезглавил, расчленив тело в попытке скрыть следы преступления.
После этого он находился с убитой 36 часов, пишет Times Of India.
Убийство произошло в конце декабря, но поймать маньяка удалось только 8 января.
В день убийства между сыном, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и женщиной возникла ссора из-за пагубной привычки. Сын набросился на мать, задушил ее, а после молотком ударил несколько раз, чтобы убедиться в том, что она умерла.
С трупом в доме убийца находился 36 часов, пока не решил, как от него избавиться. Мужчина включил кондиционер, чтобы замедлить разложение трупа, и расчленил женщину. Останки он выкинул в разных местах.
Некоторые части тела женщины так и не удалось найти.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве группа парней с 14-летней девочкой убили мужчину во время ограбления.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!