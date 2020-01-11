Некоторые части тела не удалось найти: мужчина убил и расчленил собственную мать

Мир

В индийском городе Мумбаи произошел ужасающий случай с местным мужчиной, который устроил кровавую расправу над собственной матерью. Ранее сообщалось о том, что в России школьница с любовником убила мать молотком.

В Индии маньяк не только задушил женщину, но и забил ее молотком, а затем обезглавил, расчленив тело в попытке скрыть следы преступления.

После этого он находился с убитой 36 часов, пишет Times Of India.

Убийство произошло в конце декабря, но поймать маньяка удалось только 8 января.

В день убийства между сыном, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и женщиной возникла ссора из-за пагубной привычки. Сын набросился на мать, задушил ее, а после молотком ударил несколько раз, чтобы убедиться в том, что она умерла.

С трупом в доме убийца находился 36 часов, пока не решил, как от него избавиться. Мужчина включил кондиционер, чтобы замедлить разложение трупа, и расчленил женщину. Останки он выкинул в разных местах.

Некоторые части тела женщины так и не удалось найти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве группа парней с 14-летней девочкой убили мужчину во время ограбления.

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