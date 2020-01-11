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Насиловал гетеросексуалов и снимал на видео: в Британии осужден серийный насильник-"монстр"

Помимо волнений с королевской семьей Британию потряс еще один скандал: на днях к пожизненному заключению приговорил серийного насильника, совершившего 159 сексуальных преступлений, в частности 136 изнасилований.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что суд в Манчестере признал Рейнара Синагу виновным в том, что он заманивал в свою квартиру гетеросексуальных мужчин, подмешивал им в напитки наркотик, потом насиловал и снимал половой акт на видео.

По меньшей мере 190 мужчин стали жертвами 36-летнего преступника, заявили в полиции.

Его имя впервые обнародовали после вынесения приговора в Королевском суде Манчестера на этой неделе. Как заявил судья, Синага является злостным сексуальным маньяком, который всегда будет представлять опасность.

На его счету, по заявлению прокуратуры, наибольшее количество изнасилований в истории английского права.

По решению суда, он проведет за решеткой не менее 30 лет.

Рейнар Синага на момент приговора уже был приговорен к 20-летнему сроку за преступления, которые совершил раньше — летом 2018-го и весной 2019 года, однако тогда его имя не выносили на широкую общественность.

Синагу признали виновным в 136 изнасилованиях, восьми попытках изнасилования, 14 насильственных посягательствах и нападении с сексуальной целью.

Слушания продолжались полтора года в Королевском суде Манчестера. Суд присяжных единогласно признал его виновным.

Всего же, по данным следствия, Синага надругался минимум над 190 мужчинами, но личности многих из них установить не удалось

Британец индонезийского происхождения, учился в аспирантуре Лидского университета, поджидал гетеросексуальных мужчин, которые поздно выходили из баров и ночных клубов, а затем заманивал их к себе домой, часто с обещанием вызвать такси или выпить по рюмке.

Там он подмешивал своим жертвам в напитке наркотическое вещество и, дождавшись, когда они упадут в бессознательное состояние, насиловал их. Мужчины, проснувшись, не помнили, что с ними произошло.

Синага отрицал все выдвинутые против него обвинения, утверждая, что секс всегда был по обоюдному согласию. Он также говорил, что все мужчины заранее давали согласие на съемку и только притворялись спящими. Но судья назвал эти объяснения смехотворными.

В суде зачитали заявления жертв насильника, один из которых назвал Синагу «монстром» и признался, что тот частично разрушил его жизнь. Еще один человек сказал: «Я надеюсь, что он никогда не выйдет из тюрьмы, так там и сгниет».

Несколько человек признались, что встреча с Синагой, и то, что с ними произошло, серьезно сказалось на их психическом здоровье, вызвав в некоторых суицидальные мысли.

Насильник был задержали в июне 2017 года, когда один из мужчин-жертв внезапно проснулся во время изнасилования, одолел преступника и вызвал полицию.

Затем следователи нашли телефон, где Синага сохранял видео всех своих изнасилований. Записи насчитывали сотни часов.

Следователи смогли установить личности некоторых жертв по видеоматериалам, нашли в манчестерской квартире преступника. Там также были телефоны, удостоверения личности и наручные часы некоторых жертв.

Рейнара Синагу судили за преступления, совершенные в период между январем 2015 года и июнем 2017 года, однако полиция считает, что отсчет его преступной деятельности начался гораздо раньше.

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