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Украина

В Харькове арестовали сексуального маньяка, нападавшего на девушек в лифтах (видео)

16:58 4 октября 2019 112
Насильник заключен под стражу
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове задержали серийного насильника. В последнее время злоумышленники открыто нападают даже на детей. Об аресте злоумышленника сообщает Национальная полиция Украины.

Жертвами сексуального маньяка стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет. 47-летний житель Харьковщины ранее был судим за совершение умышленного убийства и изнасилования.

При нападениях мужчина использовал одну схему.

«Он выслеживал девушек, которые поздно возвращались домой, преследовал их до подъезда дома, заходил вместе с ними в лифт и блокировал его движение. После чего, осуществляя на потерпевших психологическое или физическое давление, совершал свои преступные действия», — говорит Юлия Шилова, старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве появился зловещий неуловимый насильник.

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