- 16:58 В Харькове арестовали сексуального маньяка, нападавшего на девушек в лифтах
- 16:52 Зеленский встретился в Житомире с Лукашенко: в сеть попало видео огромного кортежа
- 16:42 Герус открыл импорт электроэнергии из России в интересах Коломойского, — энергоэксперт
- 16:41 Бесстрашная мышь дала отпор коту, повергнув его в шок
- 16:39 Массовое отравление детей в одесской школе: в деле появился подозреваемый
- 16:39 В «Слуге народа» наметился раскол: источник рассказал о недовольстве нардепов от партии Зеленского
- 16:27 ГБР объявило подозрение Пашинскому и настаивает на его аресте
- 16:25 Оговорка по Фрейду: Лукашенко в Житомире назвал Украину Россией
- 16:15 Учредитель группы ICU Макар Пасенюк назвал привлечение прямых инвестиций ключевой задачей Украины для ускорения экономического роста
- 16:07 Гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака
- 16:03 В Одессе разоблачили студенток-«супергейш», обслуживавших VIP-клиентов за 400 долларов в час
- 16:03 Вопрос о статусе Донбасса не будут выносить на референдум в Украине, чтобы не нервировать Кремль
В Харькове арестовали сексуального маньяка, нападавшего на девушек в лифтах (видео)
В Харькове задержали серийного насильника. В последнее время злоумышленники открыто нападают даже на детей. Об аресте злоумышленника сообщает Национальная полиция Украины.
Жертвами сексуального маньяка стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет. 47-летний житель Харьковщины ранее был судим за совершение умышленного убийства и изнасилования.
При нападениях мужчина использовал одну схему.
«Он выслеживал девушек, которые поздно возвращались домой, преследовал их до подъезда дома, заходил вместе с ними в лифт и блокировал его движение. После чего, осуществляя на потерпевших психологическое или физическое давление, совершал свои преступные действия», — говорит Юлия Шилова, старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве появился зловещий неуловимый насильник.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...