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"Я – карп": мужчина притворился Ихтиандром и залез в аквариум с рыбой в супермаркете (видео)
В России продолжаются «чудеса», связанные с ногодними праздниками: после ледового городка из глыб с вмерзшими рыбами, который был построен в Тюмени, за дело взялись «шутники» из другого города — Калининграда.
Там в одном из супермаркетов парень в одежде и обуви залез в аквариум с живой рыбой, а его товарищ фиксировал все на видео.
Ролик друзья выложили в соцсети.
Не нем видно, как друг «ныряльщика» повторяет «Ныряй с головой, с головой ныряй», снимая происходящее на телефон.
Парень послушно погружается под воду, где испуганно бьются об стекло рыбы.
«Молодой человек, что вы делаете?» —спрашивает продавщица, прибежавшая на шум.
«Я — карп!»— отвечает парень.
Ролик быстро расходится по соцсетям, собирая лайки и комментарии. Одни парня ругают и обвиняют в недалекости, другим весело.
Калининградец притворился рыбой и залез в магазине в аквариум https://t.co/vb6bWyoc4s— FlashNord (@flashnord) 9 января 2020 г.
— Что вы делаете?
— Я карп! pic.twitter.com/VSYj6r0e6y
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном предновогоднем казусе, связанном с подводными обитателями: на один из пляжей в американском штате Калифорния после шторма на берег выбросило тысячи пульсирующих так называемых «рыб-пенисов».
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