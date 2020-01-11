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"Я – карп": мужчина притворился Ихтиандром и залез в аквариум с рыбой в супермаркете (видео)

В России продолжаются «чудеса», связанные с ногодними праздниками: после ледового городка из глыб с вмерзшими рыбами, который был построен в Тюмени, за дело взялись «шутники» из другого города — Калининграда.

Там в одном из супермаркетов парень в одежде и обуви залез в аквариум с живой рыбой, а его товарищ фиксировал все на видео.

Ролик друзья выложили в соцсети.

Не нем видно, как друг «ныряльщика» повторяет «Ныряй с головой, с головой ныряй», снимая происходящее на телефон.

Парень послушно погружается под воду, где испуганно бьются об стекло рыбы.

«Молодой человек, что вы делаете?» —спрашивает продавщица, прибежавшая на шум.

«Я — карп!»— отвечает парень.

Ролик быстро расходится по соцсетям, собирая лайки и комментарии. Одни парня ругают и обвиняют в недалекости, другим весело.

Калининградец притворился рыбой и залез в магазине в аквариум https://t.co/vb6bWyoc4s



— Что вы делаете?

— Я карп! pic.twitter.com/VSYj6r0e6y — FlashNord (@flashnord) 9 января 2020 г.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном предновогоднем казусе, связанном с подводными обитателями: на один из пляжей в американском штате Калифорния после шторма на берег выбросило тысячи пульсирующих так называемых «рыб-пенисов».

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