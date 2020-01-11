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Сильно гнал: россиянин оказался первым в мире человеком, кого оштрафовали за пьяную езду на самокате
В многострадальной Великобритании, сотрясаемой скандалами в королевской семье, добавить свою толику хаоса решили и россияне.
Так, гражданин РФ в Лондоне ранил водителя и пассажира мопеда, врезавшись в них на электросамокате. В момент инцидента 28-летний россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел 31 мая 2019 года. Тогда анализ показал, что в крови москвича Дмитрия Громова содержалось 134 мг алкоголя при норме 80 мг. Мужчина свою вину признал.
На днях состоялся суд, который приговорил Громова к штрафу в размере трех тысяч фунтов и лишению водительских прав сроком на 16 месяцев.
Таким образом Дмитрий Громов стал первым в мире человеком, который был наказан за пьяное вождение самоката. При этом было отмечено, что мужчина ездил на нем как по дорогам, так и по тротуарам, что запрещено британскими законами.
В британской полиции отмечают, что электрические самокаты все чаще в последнее время попадают в разного рода аварии и незаконные ситуации. Так, минувшим летом стражи порядка на незаконной езде поймали порядка 100 человек.
В июле 2019 года в результате столкновения электросамоката с грузовиком погибла 35-летняя звезда британского телевидения Эмили Хартридж.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области в сентябре прошлого года погиб известный музыкант Василий Жданкин. В нескольких метрах от его дома в скутер 61-летнего кобзаря врезался автомобиль.
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