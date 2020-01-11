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Украина

Зеленский отреагировал на признания Ирана о крушении самолета МАУ

8:56 11 января 2020 4450
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский отреагировал на последние новости из Ирана, где признали, что их военные сбили ракетой пассажирский самолет «МАУ» 8 января. Теперь Украина ждет от Ирана официальных извинений и компенсации семьям погибших.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду… Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — заявил Зеленский.

Группа украинских экспертов, прилетевшая в Иран для расследования авиакатастрофы, пока что не покидает место трагедии и продолжит выяснение всех обстоятельств крушения «Боинга».

«Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — добавил Зеленский.

Напомним, ранее в Украине рассматривали две версии причин трагедии на борту «Боинга», летевшего из Тегерана в Киев. 11 января в Иране признали, что пассажирский борт по ошибке был сбит ракетой, иранские военные допустили «непростительную ощибку».

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