Полицейский насмерть сбил пешехода в Борисполе (видео)

Украина

В Борисполе Киевской области 11 января около 07:00 полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

«Источники в правоохранительных органах сообщили, ДТП произошло по адресу улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд», — пишет Информатор.

От полученных травм мужчина погиб. За рулем был сотрудник одного из подразделений полиции. На месте работают соответствующие службы. Личность погибшего установлена. Все подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Как писали «ФАКТЫ», 10 января в Киеве в Деснянском районе столицы был насмерть сбит пешеход-пенсионер, а на Голосеевском проспекте Chevrolet Aveo сбил молодого человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter