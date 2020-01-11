Украина

Иран признал, что самолет МАУ сбили ракетой: все подробности

В Иране признали, что украинский самолет «МАУ» с 176 людьми на борту потерпел крушение, будучи сбитым ракетой. Пуск ракеты в Иране назвали непредумышленным. Президент Ирана говорит о «непростительной ошибке». А Украина ждет извинений и компенсаций. «ФАКТЫ» следят за развитием событий.

9:55. В Иране подчеркивают: выводы о причинах авиакатастрофы украинского самолета — предварительные. Тегеран обещает: расследование продолжится, все виновные будут установлены.

9:50 Признание Ирана окончательно нивелировало версию об ошибке пилотов. Глава авиакомпании «МАУ» Евгений Дыхне считает важным, что восстановлено доброе имя погибшего украинского экипажа.

8:56. Украинский президент Владимир Зеленский ждет от Ирана компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе и официальных извинений за трагедию в небе.

8:05. Президент Ирана подтвердил, что украинский пассажирский борт в небе над Тегераном был сбит ракетой. При этом лидер Ирана настаивает, что пуск ракеты был непредумышленным, случилась «непростительная ошибка».

06:20. В Иране признали вину в крушении украинского «Боинга-737» возле Тегерана утром 8 января. Министр обороны Ирана заявил, что была допущена «человеческая ошибка», которая и привела к катастрофе. До этого журналисты на примере компьютерной модели показали, как мог выглядеть ракетный удар по самолету.

Фото скриншот компьютерной модели авиакатастрофы от ABC NEWS.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter