Происшествия

На Полтавщине авто с людьми влетело в ледяную воду: фото ЧП

В Полтавской области в городе Горишние Плавни 10 января спасатели спасли 2-х пострадавших вследствие ДТП. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

«Бойцы ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что автомобиль в результате ДТП попал во временный искусственный водоем. Спасатели с помощью выдвижной лестницы помогли 2 гражданам выбраться на берег», — говорится в сообщении.

Спасенные люди получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава 17-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Соборная и Добровольского.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Донецкой области произошло ДТП с каретой скорой медицинской помощи. Тогда водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

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