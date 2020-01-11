Зеленский показал новые фото обломков самолета МАУ

Украина

Украинские эксперты, приехавшие в Иран для расследования авиакатастрофы «Боинга» МАУ, передали в Киев свежие фотографии разбившегося самолета. На снимках четко видны повреждения, нанесенные выпущенной ракетой. Офис президента опубликовал фото с места трагедии в Иране.

Поврежденный фюзеляж и все фрагменты корпуса, которые удалось найти, собирают воедино в специальном ангаре в Тегеране. Реконструированный «Боинг» необходим, чтобы воссоздать полную картину крушения лайнера.

Несмотря на признание вооруженных сил Ирана, что самолет был сбит ракетой, расследование продолжается. «Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования», — говорят в Офисе президента.

Напомним, в дальнейшем Украина намерена поставить вопрос о компенсациях семьям погибших.

Все важные новости с места трагедии в Иране в постоянно обновляемом разделе «Иран признал, что самолет МАУ сбили ракетой: все подробности».

Фото Офис президента Украины

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