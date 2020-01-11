23.79 / 24.13 26.25 / 26.76
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский показал новые фото обломков самолета МАУ

12:45 11 января 2020 303
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские эксперты, приехавшие в Иран для расследования авиакатастрофы «Боинга» МАУ, передали в Киев свежие фотографии разбившегося самолета. На снимках четко видны повреждения, нанесенные выпущенной ракетой. Офис президента опубликовал фото с места трагедии в Иране.

боинг

Поврежденный фюзеляж и все фрагменты корпуса, которые удалось найти, собирают воедино в специальном ангаре в Тегеране. Реконструированный «Боинг» необходим, чтобы воссоздать полную картину крушения лайнера.

боинг

Несмотря на признание вооруженных сил Ирана, что самолет был сбит ракетой, расследование продолжается. «Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования», — говорят в Офисе президента.

Напомним, в дальнейшем Украина намерена поставить вопрос о компенсациях семьям погибших.

Все важные новости с места трагедии в Иране в постоянно обновляемом разделе «Иран признал, что самолет МАУ сбили ракетой: все подробности».

Фото Офис президента Украины

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Пенсии

Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

Сталин

Украинца в Италии едва не убили из-за Сталина (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер