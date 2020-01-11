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«Бог у нас один»: Ломаченко стихом ответил на скандал вокруг его видео с российскими триколорами
Украинский чемпион мира по версии WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко впервые отреагировал на скандал, спровоцированный опубликованным на своей странице в Instagram роликом с российскими спецназовцами.
Боксер записал другое видео, в котором читает стих, где присутствуют следующие строки:
«Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтобы с души, отмыв всю муть,
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают,
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают".
При этом Василий не удалил скандальный видеоролик, который за два дня посмотрели более полумиллиона людей (всего у страницы Ломаченко 1,7 млн подписчиков) и оставили 12 тысяч комментариев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко начал подготовку к следующему бою, продемонстрировав знаменитый жест Майкла Джексона.
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