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Зеленский выступит с обращением в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к украинскому народу в связи с крушением самолета авиакомпании «МАУ» в Тегеране. Напомним, ранее Зеленский заявил, чего Украина ждет от Ирана в ситуации со сбитым лайнером.
По информации пресс-службы главы государства, президент выйдет в эфир сразу же после его консультаций с группой украинских экспертов, работающих на месте трагедии, международными партнерами и президентом Ирана Хасаном Роухани. Разговор с лидером Ирана назначен на 17:00.
Видео обращения появится на «ФАКТАХ» незадолго до его начала.
Напомним, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Это произошло после того, как иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение самолета МАУ.
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