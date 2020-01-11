Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова

Шоу-бизнес

Популярная певица Любовь Успенская, которая ранее рассказала об аборте, собралась замуж за «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова.

Об этом заявила сама Успенская, пишет «Собеседник».

Она рассказала, что они с Киркоровым три года назад поссорились и не общались, а недавно помирились. И не просто помирились, а певец сделал своей коллеге шикарный подарок — платье.

К платью Киркоров добавил записку. «Он написал: „Для меня честь — сделать подарок такой легендарной певице, как ты!“ Платье действительно очень красивое — бежевое, все в камнях. Я его очень люблю: оно мне идет. Все недопонимания между нами в прошлом», — сообщила Успенская.

Она также рассказала о планах. «Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», — подытожила певица.

Кстати, год назад Успенская не прочь была выйти замуж за Николая Баскова. Похоже, теперь у него появился конкурент.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Любовь Успенская рассказала, как ей удается всегда быть красивой.

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