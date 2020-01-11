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Шоу-бизнес

Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова

16:38 11 января 2020 1049
Любовь Успенская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная певица Любовь Успенская, которая ранее рассказала об аборте, собралась замуж за «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова.

Об этом заявила сама Успенская, пишет «Собеседник».

Она рассказала, что они с Киркоровым три года назад поссорились и не общались, а недавно помирились. И не просто помирились, а певец сделал своей коллеге шикарный подарок — платье.

К платью Киркоров добавил записку. «Он написал: „Для меня честь — сделать подарок такой легендарной певице, как ты!“ Платье действительно очень красивое — бежевое, все в камнях. Я его очень люблю: оно мне идет. Все недопонимания между нами в прошлом», — сообщила Успенская.

Она также рассказала о планах. «Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», — подытожила певица.

Кстати, год назад Успенская не прочь была выйти замуж за Николая Баскова. Похоже, теперь у него появился конкурент.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Любовь Успенская рассказала, как ей удается всегда быть красивой.

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