«Не жалею»: Любовь Успенская шокировала признанием об аборте в 16 лет (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Любовь Успенская, похудевшая на 10 килограммов, шокировала откровенным признанием. В интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале «В гостях у Гордона», артистка рассказала о трагическом событии в ее жизни. В 16-летнем возрасте была вынуждена сделать аборт. Она сделала это тайком от родителей.

«Это был ужас. Во-первых, мне 16 лет. Если бы у меня дома узнали… У меня не те родители были, которые бы меня поняли и помогли. Я бы, конечно, по-другому поступила, если бы такое с моей дочерью случилось. В этом плане я очень понимающий человек», — сказала Успенская.

Тогда она видела единственный выход — избавиться от незапланированной беременности. Аборт ей делали нелегально, да еще и без наркоза.

«Мы не могли в больницу пойти, потому что мне 16 лет. И нашли этого врача. Она была еще цыганкой. Она сказала: „Если ты пикнешь — встала, ушла со стола“. Мне еще без наркоза делали. И я лежала, губы свои все искусала, но я не пикнула. Она сказала, что еще такой девочки не встречала. И потом я встала еще через два часа и поехала в „Жокей“, где работала. В таком состоянии взяла стойку, она 20 кг весила и переставила. И все, началось кровотечение, температура, меня знобило. Я думала, что конец, что никогда не смогу рожать», — шокировала признанием певица.

Успенская говорит, что не сожалеет о сделанном.

«Нет, не жалею, потому что я бы испортила жизнь родным. Я бы ничего не смогла делать, потому что ребенок — это все, руки связаны. Это была бы трагедия», — считает певица.

В интервью «ФАКТАМ» Любовь Успенская поделилась секретами своей красоты и молодости.

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