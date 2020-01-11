Под Херсоном лесник застрелил "черного лесоруба"

Происшествия

Трагедия произошла в Голопристанском районе Херсонской области, на территории лесничества, около села Малые Копани.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в Голопристанское отделение полиции поступил сигнал о стрельбе в лесу и гибели там мужчины. Выехавшая на место следственно-оперативная группа опросила работника лесного хозяйства, который находился на месте происшествия. По его словам, на территории лесничества он заметил четырех неизвестных граждан, которые вели незаконную вырубку деревьев. Пытаясь им помешать, лесник выстрелил вверх из охотничьего оружия. После этого один из браконьеров сел в автомобиль и якобы пытался наехать на лесника. А тот выстрелил по автомобилю. В результате, водитель получил огнестрельное ранение грудной клетки и скончался на месте. Погибшим оказался 39-летний местный житель. Уголовное производство открыто по статьям «Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника» УК Украины. Материалы дела переданы в Государственное бюро расследований для установления всех обстоятельств происшествия.

Полицейские установили личности трех мужчин, которые были вместе с погибшим. Все они местные жители. По факту незаконной вырубки деревьев полиция также открыла уголовное производство.

Происшествие получило широкий резонанс в соцсетях. На своей странице в Facebook депутат Днепровского районного совета Александр Власов изложил свою версию, которая существенно отличается от полицейской. Речь идет о трех, а не четырех браконьерах. А лесник, участник АТО, по словам депутата, был с напарником.

«Местный лесник с напарником обнаружили в лесу (между с. Малые Копани и с. Поды) трех браконьеров, которые валили лес. Когда лесники попытались их задержать, браконьеры приняли контрмеры, начав зажимать тех к карьеру с помощью авто. В итоге один лесник произвел три предупредительных выстрела в воздух, а потом, когда ситуация не изменилась, открыл огонь на поражение. Водитель в машине браконьеров был убит, остальные два — скрылись», — написал Власов, дополнив, что браконьеры были из некой местной «группировки Браги».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время охоты в Воловецком районе Закарпатской области мужчина нечаянно застрелил своего товарища.

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