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После встречи с Меркель Путин выступил с дерзким заявлением по Донбассу

18:02 11 января 2020 490
После встречи с Меркель Путин выступил с дерзким заявлением по Донбассу
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин настаивает на необходимости внесения Украиной изменений в Конституцию в части закрепления «особого статуса Донбасса». Об этом он заявил по завершении переговоров с канлцером ФРГ Ангелой Меркель.

Встреча двух лидеров в Кремле проходила за закрытыми дверями и продлилась почти 3,5 часа.

Говоря о ситуации на Донбассе, Путин снова вспомнил о «Минских соглашениях», назвав их безальтернативными для урегулирования ситуации. Закон же об особом статусе Донбасса, который, по словам Путина, станет выполнением «Минских соглашений», должен действовать бессрочно.

Напомним, ранее российский президент называл закрепление в Конституции Украины «закона об особом статусе Донбасса» «ключом» минских соглашений и упрекал Зеленского в том, что украинские власти не собираются выполнять это условие. В последний раз в Москве вспоминали о необходимости изменения украинской Конституции после «Большого обмена"-2019.

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