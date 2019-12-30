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Украина

Обмен пленными: Россия выдвинула Украине наглое требование

9:11 30 декабря 2019 335
Обмен пленными
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в рамках обмена в Украину с оккупированных территорий вернулись 12 военнослужащих и 76 гражданских, в России заявили, что теперь наша страна должна закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции и не «возобновлять преследования».

Как сообщает ТАСС, об этом заявил представляющий Россию на переговорах в Минске Борис Грызлов. «Стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование лиц, которые будут освобождены», — сказал Грызлов и добавил, что «Киев гарантировал процессуальную очистку» в отношении тех, кому еще не был вынесен приговор суда.

Он также заявил, что украинские власти «могут перейти к реализации своих обязательств» по статусу Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках обмена Украина выдала экс-«беркутовцев», который находились под стражей и обвинялись в расстрелах на Майдане во время Революции достоинства.

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