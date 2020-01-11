Маланка: красивые щедривки и веселые поздравления (видео)

Общество и люди

13 января в Украине празднуют Щедрый вечер, Маланки. Это также канун Старого Нового года и Васильева дня. В этот вечер щедруют, веселятся и желают всем удачного года.

«ФАКТЫ» собрали для вас веселые щедривки и поздравления.

Маланка

Ой учора ізвечора

Пасла Маланка два качора.

Ой пасла-пасла, — загубила,

Пішла шукати — заблудила.

Ой приблудила в чисте поле,

Там Василечко плужком оре.

Ой ори-ори, Василечку,

Виведи мене на стежечку.

Виведи мене на стежечку,

Посію тебе в горідечку.

Та й буду тебе поливати,

В русую косу заплетати.

В русую косу заплетати

Та й до церковки проводжати.

Наша Маланка ложки мила

Та й у тарілці утопила.

Ложки в тарілку утопила,

Біленький фартух замочила.

Наша Маланка не робоча,

В неї сорочка парубоча.

Гиля, гиля на Василя

Гиля, гиля на Василя.

А в чистім полі плужок ходе.

А за тим плужком сам Бог ходе.

Святий Петро бички підгоне.

Божа Мати їсти носе.

Їсти носе, Бога просе:

«Ой дай, Боже, жито, пшеницю.

Жито, пшеницю, всяку пашницю.

В полі ядро, в домі добро».

А в його пужка житяная.

Сюди махне — жито поросне.

Родися, житце, як очеретець.

З колоска — змійка, а з снопа мірка!

Дай, Боже, вечір добрий!

Виносьте пирога!

Виносьте й ковбасу,

Я вам коней попасу!

Дівка Марусечка

По горі, горі, пави ходили,

Пави ходили, пір’є губили,

Красна панна, пір’є збирала,

Пір’є збирала, виночка плела.

Здибаютьїї пани-королі,

«Чи ти царівна, чи королівна?»

«Ні, не царівна, ні королівна,

Батькова дочка, як паняночка».

Дівка Марусечка по горі ходила.

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

По горі ходила, сад садила.

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

Сад садила, та й ще поливала.

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

Щедрий вечор, добрий вечор,

Знаєм, знаєм що пан вдома,

Вон же сидить конець стола,

На йом шуба, шуба-льова,

А в той шубі сто червонцов,

Всьому тому по червоному.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати,

Вийди, вийди господарю,

Подивись до товару,

Там овечки покотились,

Білі бички народились.



Меланка ходила, Василька водила

Меланка ходила, Василька водила:

- Васильку, мій синку, пусти у хатинку.

Я жита не жала, на боку лежала.

На боку лежала, чесний хрест держала.

Чесний хрест держала та ще й кадільницю.

А ви, люди, знайте, мені дару дайте.

Хоч хліба, хоч сала, а хоч паляницю,

На добреє жито, на яру пшеницю,

На білую гречку, теля та овечку,

На воликів пару й другого товару,

На ваше здоров’я, на вашу родину,

Вклоняйтеся, люди, та й Божому сину.

Чи вдома, вдома красная панна?

Чи вдома, вдома красная панна?

Приспів:

Святий вечір,

Чи вдома, вдома красная панна?

Немає вдома, десь у короля.

Шиє кошулю самому королю.

А на комірці сизі голубці.

А на подолах райскіє пташкі.

Сизі голубці як не загудуть,

Райскіє пташкі як не полетять.

А за цим словом бувай здорова.

Бувай здорова, красная панна.

А ції святка святкуй здорова.

Не сама з собою, з отцем, з маткою.

Поздоровляю Вас, красная панна,

з цими святками, з цим Рожеством.

Дай же, Боже, ці святки проводити,

До будущого году дочекати,

З миром, з покором, з добрим здоров’ям!

А ви, коляднички, знімайте шапочки,

Да кричіть: «Дай, боже!»

Жартуй не жартуй, пол літра готуй.

Решето овса, поверх ковбаса.

За ці приспівки — літра горілки.

А нам не много, гривня одного,

Добрий вечір!

Наша Маланка-подністрянка

Наша Маланка-подністрянка

Шовки пряла, кедри ткала,

До свого ненька відсилала.

- Не мої шовки, не мої кедри,

Не моя дочка Маланочка.

Наша Маланка-подністрянка

Шовки пряла, кедри ткала,

До свої мамки посилала.

- Не мої шовки, не мої кедри,

Не моя дочка Маланочка.

Наша Маланка-подністрянка

Шовки пряла, кедри ткала,

До братчика відсилала.

- Не мої шовки, не мої кедри,

Не моя сестра Маланочка.

Наша Маланка-подністрянка

Шовки пряла, кедри ткала,

До сестрички відсилала.

- Не мої шовки, не мої кедри,

Не моя сестра Маланочка.

Наша Маланка-подністрянка

Шовки пряла, кедри ткала,

До свого милого відсилала.

- Та мої шовки, та мої й кедри,

Та й моя мила Маланочка.

Также слушайте щедривки для детей.

Фото: zbruc. eu

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter