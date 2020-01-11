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Общество и люди

Старый Новый год 2020: красивые щедривки для детей (видео)

17:14 11 января 2020 98
Щедривки
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Уже скоро Старый Новый год, к которому многие родители стараются разучить с детьми щедривки.

«ФАКТЫ» предлагают вам тексты самых красивых щедривок для детей. Вы также можете послушать, как щедруют другие.

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Щедрівочка щедрувала

Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала,
Під віконце підбігала,
У віконце заглядала.

— Чи ти, бабо, наварила,
Чи ти, бабо, напекла?
У коморі припасла,
Неси скоріш до вікна.

Не ламай та не щипай,
По ціленькому давай,
Пироги і пампушки,
Пампушки та паляниці.

Пампушки та паляниці,
Щоб кошилися ягниці.
В гаманці дістань ще гроші,
Ягнята будуть хороші.

В хаті буде добрий дід,
В полі буде густий хліб,
Жито буде і пшениця,
В хліві бичок і телиця.

***
Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала:
- Що ти, тітко, напекла,
Так винеси до вікна.
Неси хліба, неси сала,
Щоб ти лишенька не знала.
Ось даю тобі торбину,
Поклади туди хлібину.
Туди вміститься й ковбаска,
Поклади, як твоя ласка.
А як не даси,
Полізу в хижу,
Зовсім одріжу!

***
Щедрівочка щедрувала,
У віконце поглядала:
- Що ти, бабо, наварила,
Що ти, бабо, напекла?
Неси швидше до вікна.
Поки баба донесла,
Руки, ноги попекла.
А я дівчинка маленька,
В мене кофточка рябенька,
Черевички з каблучком,
Виходь, бабо, з пиріжком!

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Іще того мало,
Винесіть сала,
Коробку вівса,
Зверху ковбаса,
Щедрівочка вся!

Щоб у вашій сім’ї
Повно було на столі!
І хліба, і сала —
Усього, що земля надала!

Ранее мы публиковали подборку самых красивых колядок.

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