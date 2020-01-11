Украина

Роухани позвонил Зеленскому: о чем договорились

Офис президента Украины сообщил о содержании беседы президентов Украины и Ирана 11 января, которая была инициирована иранской стороной.

Хасан Роухани еще раз выразил соболезнование украинскому народу и семьям погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752 «Международных авиалиний Украины». Он также пролностью признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных Ирана.

«Признание „ракетной версии“ как причины катастрофы открыло путь для ее расследования без каких-либо задержек и препятствий. Ожидаю дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права», — сказал Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что экипаж сбитого лайнера действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе — до 19 января — тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться», — подчеркнул украинский президент.

В ответ президент Ирана заверил, что даст соответствующие поручения органам власти уже этой ночью, чтобы репатриация тел произошла как можно скорее.

Напомним, в центре Тегерана начались студенческие протесты против непубличности расследования крушения самолета МАУ 8 января 2020 года. К университету имени Амира Кабира пришли сотни людей, против которых применили слезоточивый газ.

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