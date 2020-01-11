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Роухани позвонил Зеленскому: о чем договорились
Офис президента Украины сообщил о содержании беседы президентов Украины и Ирана 11 января, которая была инициирована иранской стороной.
Хасан Роухани еще раз выразил соболезнование украинскому народу и семьям погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752 «Международных авиалиний Украины». Он также пролностью признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных Ирана.
«Признание „ракетной версии“ как причины катастрофы открыло путь для ее расследования без каких-либо задержек и препятствий. Ожидаю дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права», — сказал Владимир Зеленский.
Он также подчеркнул, что экипаж сбитого лайнера действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.
«Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе — до 19 января — тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться», — подчеркнул украинский президент.
В ответ президент Ирана заверил, что даст соответствующие поручения органам власти уже этой ночью, чтобы репатриация тел произошла как можно скорее.
Напомним, в центре Тегерана начались студенческие протесты против непубличности расследования крушения самолета МАУ 8 января 2020 года. К университету имени Амира Кабира пришли сотни людей, против которых применили слезоточивый газ.
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