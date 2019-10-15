На киевском вокзале напали на известную телеведущую: первые детали

Шоу-бизнес

Известная актриса и телеведущая Руслана Писанка, которая значительно похудела после участия в шоу «Зважені та щасливі», стала жертвой нападения на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. О неприятном инциденте актриса рассказала на своей странице в Facebook. Ранним утром на вокзале за Русланой увязалась группа ромов, пытаясь ограбить. Они вскрыли рюкзак звезды. Писанка резко обернулась, но не удержалась и упала на дорогу. Содержимое сумки выпало на асфальт. Украсть у звезды ничего не успели, вовремя подоспел муж. Руслана при падении получила ссадины, травмировала локоть и порвала пуховик.

В своем сообщении она отметила, что подобные случаи имеют системный характер и попросила всех быть бдительными.

«Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны. Будьте бдительны, люди и подозрительны. На вокзале промышляют ромы, те, которые, видимо, не хотят, чтобы их уважали. Ромы, не позорьте нацию!!!», — написала Руслана.

Коллегу поддержала актриса Ольга Сумская. В своем посте она отметила, что и сама не раз попадала в подобные ситуации на вокзале. Она обратилась с просьбой к руководству вокзала, полиции и меру Кличко навести порядок.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезды не раз становились жертвами воров. Так, на певицу Злату Огневич напали возле ее дома. А у певицы MARUV дважды вскрывали чемоданы в аэропорту.

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