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В Николаевской области мужчина заболел тяжелой формой бешенства
В Николаевском центре общественного здоровья подтвердили госпитализацию пациента с диагнозом «манифестная форма бешенства», что является тяжелой формой протекания болезни. У больного наблюдаются гидро- и аэрофобии (страх воды и порывов воздуха — Авт).
Оказалось, что мужчину укусила бродячая собака еще в августе 2019 года. Он обратился в больницу, однако от профилактических прививок отказался. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное напоминание медработников, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось, так как животное сбежало.
В каком именно районе это произошло, медики не сообщают, но напоминают симптомы и необходимость вакцинации от бешенства.
В процессе распространения вируса в центральной нервной системе развивается воспаление головного и спинного мозга. В случае задержки медицинской помощи смерть может быть неизбежной.
Начальные симптомы бешенства — повышение температуры и боль, ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения.
Источником возбудителя бешенства могут быть как дикие, так и домашние животные. Особую опасность представляют бездомные животные, в частности собаки, для которых укус является инстинктивной реакцией для защиты.
У человека инкубационный период бешенства, как правило, длится 1−3 месяца, но может варьироваться от одной недели до года.
При укусе диким или бродячим животным необходимо обратиться к врачу.
Напомним, в Полтаве скончалась молодая женщина, на которую утром 12 октября напала стая бродячих собак. 25-летняя полтавчанка умерла сутки спустя в реанимационном отделении 2-й городской клинической больницы. Согласно выводам патологоанатомов, потерпевшая умерла вследствие травматического шока и обильной кровопотери.
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