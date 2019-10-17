Происшествия

17 октября Главное управление Национальной полиции в Полтавской области обнародовало результаты судмедэкспертизы относительно причины смерти 25-летней женщины, которую несколько дней назад растерзала стая бродячих псов. Согласно выводам патологоанатомов, потерпевшая умерла вследствие травматического шока и обильной кровопотери.

«По заключению врачей, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в больницу ее госпитализировали с переохлаждением. Однако причиной смерти стало именно нападение на нее собак. По факту смерти и служебной халатности полиция открыла уголовное производство», — уточнила пресс-офицер отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Полина Ларина.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Служебная халатность усматривается в действиях должностных лиц горисполкома и коммунального предприятия КАТП-1628, которым жители улицы Леси Украинки, где произошла трагедия, и прилегающих к ней неоднократно жаловались на свору бродячих собак.

«В этом районе все бездомные животные давно учтены и чипированы. Мы пообщались с жителями. Они говорят, что днем этой стаи нет, а вечером появляется. Есть подозрения, что местные выпускают их на ночную прогулку. В последние дни после трагедии этих собак там нет. Видимо, собственники животных теперь удерживают их на привязи, ведь они должны нести ответственность за этот случай. Если собак заметят, мы должны будем их отловить, стерилизовать, вакцинировать и поместить на карантин, чтобы понять, нет ли у них признаков бешенства», — заявила на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которая 17 октября собралась в горсовете по этому поводу, сотрудница отдела регулирования бездомных животных Полтавского КАТП-1628 Юлия Явор.

Так или иначе, жители микрорайона говорят о стае рыжих одичавших псов, которые их давно терроризируют. Они пеняют на дачников, которые с наступлением осени оставляют своих четырехлапых сторожей на произвол судьбы, и те, оголодав, становятся агрессивными.

Марина Гайдук, ставшая случайным свидетелем нападения псов на погибшую, рассказывает, что ее саму в том месте дважды кусали бродячие собаки, и на ее свекровь бросались.

— В тот день около пяти часов утра я шла на работу и услышала женский крик о помощи из зарослей около пруда, — вспоминает Марина. — На вопрос, что случилось, женщина ответила, что она находится в воде и что ее сильно покусали собаки.

Полицейским, прибывшим по вызову на место происшествия, потерпевшая успела сообщить, что это животные стащили ее с пригорка к пруду. Патрульным, чтобы отбить жертву от стаи бродячих псов, пришлось применить газовые баллончики.

Медики 2-й городской больницы, сутки боровшиеся за жизнь бездомной 25-летней Виктории, говорят, что таких страшных увечий в своей практике не видели: обезумевшие животные сорвали со своей жертвы скальп и погрызли до костей. Ее целый час отмывали от грязи и долго искали на изувеченном теле вену, куда можно было бы подключить капельницу, а потом долго ушивали раны. Увы, медицина оказалась бессильной…

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