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Янукович строит еще одно "Межигорье" под Сочи, "отжимая" землю у местных, — СМИ
Беглый президент Украины Виктор Янукович вляпался в еще один скандал. Так, он с помощью судов у жителей Сочи «отжал» участок с озером в заповедной зоне. Жители поселка на знаменитом курорте жалуются, что он обманным путем скупает у них земли.
Бывший президент взялся скупать гектарами землю в Сочи. Причем, городские власти не хотят отдавать беглому президенту плодородные участки, но обзаводиться недвижимостью Виктору Федоровичу помогают суды, пишет OBOZREVATEL.
Официальным покупателем земли выступает сожительница Януковича Любовь Полежай. Она стала гражданкой России и поменяла фамилию на девичью — Садыкова. Сначала Полежай отсудила у администрации Сочи 1 га в Хостинском районе города. А суду объяснила, что выбрала себе участок, за свой счет изготовила схему для кадастровой карты. Но Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города почему-то отказал.
И Центральный суд Сочи обязал чиновников внести эти данные в кадастровую карту курортного города. Сейчас Любовь опять обратилась за «защитой» в российский суд — в этот раз администрация города не захотела узаконить 2,2 га земли для сельскохозяйственного использования в селе Прогресс (Большой Сочи).
Чиновники объясняли суду, что участок частично расположен в охранной зоне. Ведь там находится распределительная городская электрическая сеть, в которой запланирован ремонт и реконструкция.
«И по правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Сочи участок расположен в зоне застройки индивидуальными домами усадебного типа. Он не предназначен для сельскохозяйственного использования», — уверяли суд чиновники.
Но суд потребовал удовлетворить все пожелания беглой президентской четы. А отказ чиновников признал незаконным.
Поселок Прогресс, на территории которого семья бывшего президента захватывает участки, расположен в живописном месте знаменитого курорта — на горном склоне, в междуречье Мацесты и Агуры, недалеко от берега Черного моря. Риелторы предлагают здесь участки под индивидуальную жилую застройку по цене 22−74 тысячи за 6−8 соток. То есть стоимость приобретенной Януковичем земли грубо можно оценить почти в три миллиона долларов.
Местные жители просто в шоке от происходящего.
«Там ровное место, озеро, природа и особо ценные земли. Там выращивали чай, фундук. Теперь заповедники отдают под застройку», — рассказывает местный житель Игорь. По его словам, раньше в этих местах был фруктовый сад, который также вырубили для строительства коттеджей.
При этом жителям прекрасно известно, кто захватывает землю.
«77 гектаров пошли под индивидуальное жилищное строительство, 7 га — под городское кладбище, да плюс Януковичу 3 га под подсобное хозяйство в самом центре села (бывшей Абазинки) с озером, на котором все шашлыки бесплатно жарили. Бог с ним Януковичем, но когда похороны проходят, там не разъехаться — дорога-то узкая», — жалуются в соцсетях местные жители.
Несколько лет назад местные горожане рассказывали нам, что первый особняк и земельный участок, которые очень напоминают миниатюрное Межигорье, Янукович воздвиг на ул. Есауленко. Тогда у них появились проблемы с водой, которую из-за стройки стали часто отключать.
В минувшем году вокруг полуразрушенного здания НИИ культурологии (соседствует с особняком Януковича) вырос забор и появилась охрана, потом пошел под снос один из корпусов исторического здания. Сочинцы подозревают, что на эту территорию тоже положил глаз беглый украинский президент.
Как писали «ФАКТЫ», летом в Украине Генпрокуратура активно взялась за расследование нарушений при передаче Виктору Януковичу резиденции «Межигорье». На сегодня подозреваемыми по делу являются восемь человек. Кроме Виктора Януковича в деле фигурирует Виктор Ющенко, на то время бывший президентом Украины, а также другие высокопоставленные чиновники.
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