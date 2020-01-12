Спорт

Вальверде — в отставку: «Барселона» решилась на смену тренера посреди сезона (фото)

После поражения команды в полуфинале Суперкубка Испании от «Атлетико» (2:3) руководство «Барселоны» приняло окончательное решение отправить в отставку главного тренера Эрнесто Вальверде и уже определилось с кандидатурой нового «рулевого».

Новым главным тренером «Барселоны» уже на следующей неделе станет легенда клуба Хави (на фото), возглавляющий катарский «Аль-Садд», сообщает журналист Мохамед Нахлех в Twitter.

По информации источника, генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль отправились в Катар, чтобы добиться положительного ответа от 39-летнего специалиста, а также договориться с его нынешним клубом. Судя по всему, переговоры увенчались успехом.

Сообщается, что финал Кубка наследного принца с «Аль-Духайль», который состоится в пятницу, 17 января, будет для Хави последним матчем во главе «Аль-Садда». Агент Хави сейчас находится в Дохе, где согласовывает последние детали будущего контракта с «Барселоной». Сторонам осталось уладить лишь мелкие детали будущего сотрудничества.

Напомним, что чемпион мира и двукратный чемпион Европы Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год и за это время добыл с командой 25 (!) трофеев, в частности, четырежды выиграл Лигу чемпионов. С «Аль-Саддом» Хави стал чемпионом Катара, а также выиграл Кубок страны, Кубок Эмира и Кубок шейха Яссима.

В футболке «Барселоны» Хави выиграл 25 трофеев

Что же касается Вальверде, то с лета 2017 года «Барса» под руководством специалиста выиграла четыре трофея — два титула чемпионата Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

После 19 туров текущего чемпионата Испании «Барса» делит первое место с «Реалом» (по 40 очков), а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с итальянским «Наполи».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселону» признали командой десятилетия по версии британского издания.

Фото ФК «Барселона», Instagram

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