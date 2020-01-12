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Украина

Побоище в Умани: стали известны подробности инцидента возле могилы цадика Нахмана

16:09 12 января 2020 254
Могила раби Нахмана
Инф. «ФАКТОВ»

Драка в Умани между украинцами и евреями произошла после избиения охранника могилы раввина Нахмана. Об этом сообщают очевидцы инцидента в Facebook.

Так, в комментариях к сообщению главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского пользователи пишут, что конфликт начался после того, как был избит украинец, охранник могилы раввина. После этого некоторые из местных жителей собрались, чтобы найти виновных в избиении.

При этом, по словам очевидцев, некоторые из толпы собравшихся выкрикивали призывы к тому, чтобы разрушить местную синагогу и бить всех встретившихся по пути евреев-мужчин.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Умани Черкасской области ночью около 30 человек с ножами и палками напали на евреев, находившихся около могилы раввина Нахмана. По данным СМИ, злоумышленники были вооружены ножами и палками.

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